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В Ростове-на-Дону судно под флагом Панамы село на мель

Это произошло из-за падения уровня воды в реке Дон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Судно под флагом Панамы село на мель в Ростове-на-Дону из-за падения уровня воды в реке Дон. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз "Николай Кузнецов" (флаг Панамы) во время швартовных операций при отходе от причала на буксире из-за падения уровня воды со сгонным ветром сел на мель. Повреждения нет, водотечности нет, угрозы нет", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, по аналогичной причине накануне вечером в порту Азова на мель также село судно под флагом островов Кука.

Теги
РоссияРостовская область
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