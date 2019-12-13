В Петербурге улицу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Прорыв теплотрассы произошел на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, в результате на дорогу вытек кипяток. Улицу заволокло паром, сообщили журналистам в госпредприятии "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".

Из-за аварии пострадали две легковушки, автовладельцам выплатят положенную законом компенсацию.

По данным предприятия, прорыв произошел на трубопроводе диаметром 400 мм. Отключать отопление у потребителей для ремонта теплотрассы не планируется.

Очевидцы с места ЧП выложили фото, на которых видно, что улицу заволокло паром.