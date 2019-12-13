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Глава организации "Свидетели Иеговы" в Пензе осужден на шесть лет колонии за экстремизм

Еще пять членов запрещенной в России организации получили условные сроки

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы в пятницу приговорил к шести годам колонии руководителя местной ячейки запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы" Владимира Алушкина по статье об экстремистской деятельности. Еще пять фигурантов дела осуждены на два года условно за участие в деятельности экстремистской организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Алушкина Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, назначить ему наказание - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитал приговор судья Роман Танченко. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Еще пять фигурантов дела осуждены по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ за участие в деятельности экстремистской организации. Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Алушкин и другие фигуранты дела были задержаны в Пензе в августе 2018 года. Суд установил, что Алушкин возобновил деятельность ликвидированной местной религиозной организации "Арбеково, Пенза", распределял роли между участниками группы, занимался проповедью идей "Свидетелей Иеговы" и организовывал богослужения, распространял литература и собирал пожертвования.

Владимир Алушкин и остальные подсудимые вину не признали, заявив, что не состояли ни в какой юридически оформленной организации, а исповедовать идеи "Свидетелей Иеговы", по их словам, не запрещено законом.

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