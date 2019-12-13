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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Речь идет о Екатерине Заяц, которую обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

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"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия в отношении Екатерины Заяц состоится в пятницу", - сообщила Морозова. По ее словам, Заяц обвиняется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе).

26 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении Михаила Абызова по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Следствие арестовало счета Абызова. По информации представителя СК, Абызов пытался скрыть эти средства перед их арестом.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают в правоохранительных органах, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Бывшего министра задержали в его доме в Подмосковье. На данный момент он содержится в СИЗО.

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РоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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