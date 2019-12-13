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Суды Петербурга вновь эвакуируют из-за угрозы взрыва

Речь идет о Петродворцовом и Смольнинском районных судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестные снова направили в суды Петербурга сообщения с угрозой взрыва. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга в пятницу, идет эвакуация.

"Петродворцовый, Смольнинский районные суды эвакуируются", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Анонимные письма с угрозами почти три недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

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