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Пожар на складе в Москве
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Площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 7 тыс. кв. м

Площадь обрушения на складе составляет 300 кв. м
Описание
© Елена Ковалева/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Огонь продолжает распространяться по складу с тканями на Варшавском шоссе в Москве, площадь пожара выросла более чем в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

"Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения на складе составляет 300 кв. м.

В свою очередь в МЧС РФ уточнили, что к ликвидации пожара привлечено более 220 человек и 70 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в горящем здании склада располагается цех по производству экокожи. "По имеющейся информации, там находится производство экокожи", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск. Огонь интенсивно распространяется. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. К тушению привлечены два вертолета.

В новость были внесены изменения (14:55 время мск) — добавлены подробности оп тексту.

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РоссияПожар на складе в Москве
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