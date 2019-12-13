Площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 7 тыс. кв. м

По его словам, площадь обрушения на складе составляет 300 кв. м.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Огонь продолжает распространяться по складу с тканями на Варшавском шоссе в Москве, площадь пожара выросла более чем в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

В свою очередь в МЧС РФ уточнили, что к ликвидации пожара привлечено более 220 человек и 70 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в горящем здании склада располагается цех по производству экокожи. "По имеющейся информации, там находится производство экокожи", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск. Огонь интенсивно распространяется. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. К тушению привлечены два вертолета.

В новость были внесены изменения (14:55 время мск) — добавлены подробности оп тексту.