В Петербурге задержанных за избиение девушки подростков отпустили под обязательство о явке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Подростков, задержанных в Санкт-Петербурге за избиение девушки в центре города, отпустили. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, один из них отпущен под подписку о невыезде, еще двух отпустили под обязательство о явке в полицию.

"Один - под подписку о невыезде, еще двое - под обязательство о явке", - сказал представитель ведомства.

Инцидент произошел на этой неделе на Лиговском проспекте. В результате она попала в больницу. По данным городских СМИ, ее избили за внешний вид, она якобы была похожа на представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Позже полицейские задержали троих подростков в возрасте от девяти до 16 лет, которые относили себя к неформальному сообществу. Самый младший из них учится в седьмом классе, старший - студент юрфака местного вуза, еще один задержанный нигде не учится и не работает.

По месту жительства задержанных полицейские также планировали провести обыски.