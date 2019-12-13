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Обновлено 

СМИ: человек, напавший в Париже на полицейских, умер от полученных ранений

Он был ранен полицейскими в ходе нейтрализации

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Мужчина, угрожавший в пятницу полицейским в бизнес-квартале Дефанс у западной окраины Парижа, был ранен ими из пистолетов в ходе нейтрализации и умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse (АФП).

Инцидент произошел утром в пятницу, после 10:00 по парижскому времени (12:00 мск). Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что вооруженный мужчина начал движение в сторону трех полицейских, патрулировавших улицу, и продолжил приближаться, несмотря на прозвучавшие в его адрес требования положить нож на землю. После этого стражи порядка выстрелили в него пять раз. Мужчина получил смертельные ранения в область грудной клетки и в ногу.  

В квартале небоскребов расположены офисы крупнейших французских корпораций и страховых компаний, там работают несколько десятков тысяч людей. На Дефанс также находятся несколько крупных торговых центров, к которым посетителей из кварталов Парижа доставляет линия метро, ведущая из центра города. На обширной эспланаде квартала в настоящее время развернут большой рождественский рынок - самый крупный в столичном регионе Иль-де-Франс.

В новость были внесены изменения (14.45 мск) — обновлена информация по тексту.

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