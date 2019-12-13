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Пожар на складе в Москве
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Стена горящего склада обрушилась на юге Москвы

В МЧС сообщили, что сохраняется угроза дальнейших обрушений
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Стена склада обрушилась в результате пожара на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"Произошло обрушение стены. Угроза дальнейших обрушений сохраняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь врио начальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов сообщил журналистам, что тушение пожара осложняется высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями. Общая площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м, общая площадь здания - 30 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент ТАСС, из соседних зданий проведена эвакуация людей.

При тушении пожара пострадал один пожарный.

В новость были внесены изменения (14:28 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПожар на складе в Москве
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