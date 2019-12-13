В Минздраве уточнили число госпитализированных после пожара в одной из квартир в Перми

ПЕРМЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Пять человек были госпитализированы после пожара, случившегося вечером в четверг в квартире жилого дома в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщала о четырех госпитализированных, среди которых 14-летний подросток.

"Пять пострадавших. Легкой и средней степени тяжести. Все госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Возгорание в квартире пятиэтажного дома на улице Хабаровской в микрорайоне Железнодорожный в Перми произошло около 20 часов по местному времени (18:00 мск), порядка 30 человек были эвакуированы, из них 15 вышли самостоятельно.

Микрорайон Железнодорожный расположен в Дзержинском районе Перми, примерно в 10 км от центра города.