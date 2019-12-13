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В Нижегородской области задержан мужчина, который пытался убить свою семью

По данным следствия, он нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, 60-летней матери и 59-летнему отцу

ТАСС, 13 декабря. Правоохранительные органы Нижегородской области задержали 36-летнего мужчину, который в ночь на 13 декабря пытался убить свою 10-летнюю дочь, а также своих родителей. Как сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего").

"В Нижегородской области задержан мужчина, покушавшийся на убийство троих членов своей семьи, в том числе малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 13 декабря в квартире в деревне Большие Поляны Воскресенского района Нижегородской области подозреваемый нанес ножевые ранения своей 10-летней дочери, а потом 60-летней матери и 59-летнему отцу, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в районную больницу, состояние девочки и ее бабушки оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, задержанный состоит на учете у врача-психиатра. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Теги
РоссияНижегородская область
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