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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Поисковая операция на судне завершилась
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Количество погибших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до двух. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"На месте пожара обнаружено тело погибшего члена экипажа. Таким образом, в результате пожара погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Представители Северного флота России подтвердили эту информацию и отметили, что погибшим оказался военнослужащий.

"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, поисковая группа обнаружила военнослужащего в аварийном отсеке корабля. На флоте отметили, что офицер с первых минут возгорания немедленно спустился к месту проведения сварочных работ и обеспечил безопасную эвакуацию рабочих судоремонтного предприятия.

Поисковая операция завершена. Сейчас, по данным пресс-службы Северного флота, на крейсере продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

 

Теги
РоссияМурманская областьПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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