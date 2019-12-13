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Убийство Павла Шеремета
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Суд в Киеве отправил под домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве Шеремета

Сторона обвинения требовала арестовать Дугарь на 60 суток без права внесения залога

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в пятницу отказался отправить под стражу участницу силовой операции в Донбассе Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве Павла Шеремета, и назначил ей домашний арест до 8 февраля. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Домашний арест до 8 февраля", - огласил судья. Таким образом, суд отклонил ходатайство стороны обвинения, требовавшей арестовать Дугарь на 60 суток без права внесения залога, но и отказался оставить ее на свободе, на чем настаивала защита. Адвокаты Дугарь заверили, что подадут апелляцию.

В пятницу украинские правоохранительные органы объявили о том, что выяснили, кто убил Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет перед гибелью жил в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести". Он погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24".

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УкраинаУбийство Павла Шеремета
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