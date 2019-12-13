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На Ставрополье пропали женщина и ее шестилетний сын

Они ушли из дома 9 декабря и до сих пор не вернулись

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи СК РФ в Ставрополе устанавливают местонахождение пропавшей без вести женщины с ребенком, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись. Об этом в пятницу сообщило журналистам следственное управление СК РФ по краю.

"В следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что 9 декабря этого года 46-летняя Назели Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома и не вернулись. Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас следователь СК РФ и полицейские проводят проверочные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших матери и ее ребенка.

"11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе №33 города Ставрополя", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСтавропольский край
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