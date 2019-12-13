Причиной пожара на складе в Москве могло стать неисправное электрооборудование

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

"Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.. В настоящее время он потушен. В ликвидации возгорания принимали участие более 200 человек и два вертолета Ка-32.