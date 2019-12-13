{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Причиной пожара на складе в Москве могло стать неисправное электрооборудование

Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

На эту тему
Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

"Неисправные электрооборудование или электропроводка могли стать причиной пожара на складе", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.. В настоящее время он потушен. В ликвидации возгорания принимали участие более 200 человек и два вертолета Ка-32.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар на складе в Москве
Что известно о пожаре на складе на юге Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС