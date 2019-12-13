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Угрозы взрыва в судах Петербурга оказались ложными

Опасных предметов не обнаружено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили суды Петербурга, куда ранее поступили сообщения с угрозами взрыва, опасных предметов не обнаружено. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, суды вернулись к работе.

"Октябрьский, Сестрорецкий, Смольнинский, Куйбышевский районные суды вернулись к работе", - сказано в распространенном сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что аналогичные сообщения с угрозами поступили в несколько торговых центров и на несколько станций метрополитена.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.

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