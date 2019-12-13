Источник: суд взыскал с основателя ГК "Новый поток" 7,5 млрд рублей ипотечного долга

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве взыскал около 7,5 млрд рублей с находящегося в СИЗО основателя и владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Что известно о деле против владельца "Нового потока"

"Один из московских судов удовлетворил исковые требования "Абсолют банка" и Московского кредитного банка (МКБ) о взыскании сумм по договору займа. Согласно решениям суда, с Мазурова и ООО "АНПЗ-Продукт" взыскано в общей сложности порядка 7,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, изначально ПАО "АКБ "Абсолют банк" заявил иск к Мазурову и к реализующей все виды нефтепродуктов компании, в которой он является членом совета директоров, на 3 млрд 142 млн рублей, однако суд удовлетворил исковые требования на 2 млрд 938 млн рублей. Вместе с тем 1 августа столичный суд отклонил иск Абсолют банка на 478 млн рублей. В пятницу Хорошевский суд Москвы удовлетворил исковые требования о задолженности по кредитному договору МКБ к Мазурову на 4 млрд 454 млн рублей ($71 млн 244 тыс. - прим. ТАСС).

В пресс-службе Хорошевского районного суда ТАСС уточнили, что иск ПАО "АКБ "Абсолют банк" был рассмотрен 12 августа и решение не вступило в законную силу. "Исковые требования МКБ к Мазурову и ООО "АНПЗ-продукт" удовлетворены Хорошевский судом в пятницу", - отметила представитель суда.

Тверской суд Москвы 15 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Мазуров не признает.

Вскоре стало известно о новом уголовном деле, возбужденном в отношении Мазурова по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил материальный ущерб в 35 млн рублей.

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