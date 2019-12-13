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Директор департамента правительства Башкирии подозревается в получении крупной взятки

Чиновник получил деньги от организации за покровительство и пообещал ей ускорить оплату выполненного госконтракта со стороны регионального министерства земельных и имущественных отношений

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. Директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии обвиняется в получении 3 млн рублей взятки, чиновник задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента экономического развития аппарата правительства Республики Башкортостан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Непосредственно после получения взятки чиновник был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Республики Башкортостан с поличным", - сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в декабре получил деньги от одной организации за покровительство, также он обещал ускорить оплату выполненного госконтракта со стороны министерства земельных и имущественных отношений региона. "В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал частично, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в СК.

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РоссияБашкортостан
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