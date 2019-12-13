В парламенте Грузии отложили выступление министра экономики из-за разлитой жидкости

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Выступление министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы в парламенте отложено на неопределенный срок из-за неизвестной жидкости, которую в четверг разлили в зале пленарных заседаний. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы законодательного органа.

"Из-за того, что 12 декабря в зале заседаний парламента Грузии было использовано неизвестное химическое вещество, сегодня в ходе пленарного заседания несколько человек вновь почувствовали недомогание, из-за чего работа во второй половине дня была прервана. Поэтому и было отложено проведение "часа министра" [выступление Турнавы]", - сказано в заявлении.

По данным пресс-службы, зал заседаний еще раз обработают специальными веществами и почистят, после чего присутствие там людей станет более безопасным.

Пленарная сессия парламента Грузии в четверг была прервана из-за специфического запаха. Позже выяснилось, что кто-то разлил неизвестную жидкость в зале. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" винит в случившемся депутатов от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирму Надирашвили и Лелу Кебурию, которые в свою очередь категорически отрицают причастность к произошедшему.

Недомогание почувствовали депутаты парламента Грузии от правящей партии Эндзела Мачавариани и Светлана Кубда, а также одна сотрудница аппарата законодательного органа. МВД расследует инцидент по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".