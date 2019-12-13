Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Пассажирская "Газель", перевозившая детей, столкнулась в пятницу днем с автомобилем ГАЗ в Пензенской области. В результате ДТП пострадали семь человек, из которых пятеро - дети, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 14:50 мск на 7-м километре автодороги Чемодановка - Васильевка.

"Произошло столкновение автомобиля ГАЗ-278815 под управление мужчины 1991 года рождения и "Газели" под управлением мужчины 1959 г. р. В результате происшествия пассажиры "Газели" - женщина 1954 г. р., девочка 2008 г. р. и мальчики 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

В ДТП также пострадал водитель автомобиля ГАЗ, после оказания медпомощи его отпустили.

После аварии госпитализировали одного ребенка с сотрясением мозга, остальных отпустили после медосмотра, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Пензенской области. "После ДТП в Пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Нила Федоровича Филатова поступили пять детей. Один ребенок с сотрясением мозга средней тяжести госпитализирован. Четверо детей имеют легкие ушибы и ссадины, госпитализация не потребовалась", - отметили в пресс-службе.