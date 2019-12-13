{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Обновлено 

Глава московского офиса экс-министра Абызова скрылся от следствия

По данным следствия, московский офис вел нелегальную работу по "обогащению Абызова" в бытность его министром

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, руководивший, по версии следствия, нелегальными финансовыми операциями, скрылся за границей. Об этом в пятницу на заседании Басманного суда сообщил следователь.

На эту тему
Уголовные дела в отношении экс-министра Михаила Абызова. Факты

"Узнав о возбуждении дела, Тян пересек российско-белорусскую границу и скрылся", - сказал следователь, отметив, что московский офис вел нелегальную работу по "обогащению Абызова" в бытность его министром.

Басманный суд в пятницу рассматривает ходатайство об аресте Екатерины Заяц, которую следствие считает бухгалтером неформального московского офиса. Заяц обвиняется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Следствие считает, что Заяц была членом преступного сообщества, которое возглавлял Абызов. "Заяц входила в состав преступного сообщества, будучи бухгалтером, неофициально осуществляла деятельность, направленную на обогащение Абызова", - рассказал следователь.

Обвиняемая заявила в суде, что добровольно отдала следователям при обыске всю аппаратуру и не собирается скрываться. "Я оказывала содействие при обыске, никак не сопротивлялась, никуда не пыталась скрыться, в дальнейшем я готова сотрудничать со следствием", - сказала Заяц, попросив отправить ее под домашний арест.

Теги
РоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Реклама на ТАСС
Спасатели тушат крупный пожар в здании на востоке Петербурга
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу расположен торговый центр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС