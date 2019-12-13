Глава московского офиса экс-министра Абызова скрылся от следствия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, руководивший, по версии следствия, нелегальными финансовыми операциями, скрылся за границей. Об этом в пятницу на заседании Басманного суда сообщил следователь.

"Узнав о возбуждении дела, Тян пересек российско-белорусскую границу и скрылся", - сказал следователь, отметив, что московский офис вел нелегальную работу по "обогащению Абызова" в бытность его министром.

Басманный суд в пятницу рассматривает ходатайство об аресте Екатерины Заяц, которую следствие считает бухгалтером неформального московского офиса. Заяц обвиняется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Следствие считает, что Заяц была членом преступного сообщества, которое возглавлял Абызов. "Заяц входила в состав преступного сообщества, будучи бухгалтером, неофициально осуществляла деятельность, направленную на обогащение Абызова", - рассказал следователь.

Обвиняемая заявила в суде, что добровольно отдала следователям при обыске всю аппаратуру и не собирается скрываться. "Я оказывала содействие при обыске, никак не сопротивлялась, никуда не пыталась скрыться, в дальнейшем я готова сотрудничать со следствием", - сказала Заяц, попросив отправить ее под домашний арест.