Угрозы взрыва на станциях метро Петербурга оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва на всех 72 станциях метрополитена Санкт-Петербурга, поступившее в пятницу, оказалось ложным, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

Сообщение аналогичного содержания о минировании всех станций петербургской подземки поступило и в среду, по итогам проверки специалисты также не обнаружили угроз.

"Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено. Станции не закрывались", - отметила представитель городского метрополитена.

Ранее в пятницу оперативные службы проверили суды Петербурга, куда поступили сообщения с угрозами взрыва, опасных предметов не обнаружено. Источник в экстренных службах сообщал агентству, что в пятницу аналогичные сообщения с угрозами поступили и в несколько торговых центров.

Анонимные письма с угрозами с конца ноября начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.