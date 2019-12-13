Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о создании ОПС братьями Магомедовыми

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заочно арестовал Мурата Тарчокова - обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора группы компании "Инфраструктура", входившей в группу "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Тарчокову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - огласила постановление судья.

Тарчоков обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он будет содержаться под стражей два месяца после задержания. По информации следствия, Тарчоков скрывается за границей.

По версии следствия, объявленный в международный розыск Мурат Тарчоков, являясь гендиректором группы компаний "Инфраструктура" и выполняя функции подрядчика работ, был активным участником хищения 300 млн рублей при строительстве автотрассы "Чуйский тракт".

Также, по данным следствия, Тарчоков был доверенным лицом скрывшегося в ОАЭ генерального директора компании "Глобалэлектросервис" Эльдара Нагаплова - предполагаемого организатора хищения. Именно с расследования деятельности этой компании-подрядчика при строительстве стадиона "Балтика" в Калининграде и началось дело в отношении братьев Магомедовых и подконтрольных им компаний.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 тыс. томов материалов. По оценке защиты обвиняемых, на ознакомление с ними потребуется около года.

Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта, российская энергетическая компания ПАО "ФСК ЕЭС" и другие компании. В целях обеспечения исков потерпевшей стороны судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды.