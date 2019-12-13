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Спасатели тушат крупный пожар в здании на востоке Петербурга

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу расположен торговый центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Спасатели по повышенному номеру сложности тушат здание на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"Горение здания на улице Салова, 53, корпус 1, размерами 70 на 150 м, высотой 10 м. В 17:19 ранг пожара повышен до №2", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Площадь горения и информация о здании уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по указанному адресу расположен торговый центр.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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