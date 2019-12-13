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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Суд арестовал бухгалтера из дела экс-министра Абызова

Екатерина Заяц под будет находиться под стражей до 9 февраля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бухгалтера Екатерину Заяц, обвиняемую по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Заяц меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 февраля", - огласила постановление судья.

Заяц обвиняется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе").

Следствие считает, что Заяц была бухгалтером в неформальном московском офисе Абызова, осуществлявшем незаконные финансовые операции.

Прокурор заявил в суде, что ходатайство следствия составлено с процессуальными нарушениями и просил полностью отказать в его удовлетворении. "Прокуратура не видит оснований для удовлетворения данного ходатайства", - сказал представитель надзорного ведомства.

Обвиняемая сообщила в свою очередь, что готова сотрудничать со следствием и давать исчерпывающие показания. Заяц просила суд о заключении под домашний арест.

Постановление суда пока не вступило в силу. Защита намерена обжаловать его в Мосгорсуде.

Дело Абызова

26 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении Михаила Абызова по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Следствие арестовало счета Абызова. По информации представителя СК, Абызов пытался скрыть эти средства перед их арестом.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают в правоохранительных органах, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Бывшего министра задержали в его доме в Подмосковье. На данный момент он содержится в СИЗО.

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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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