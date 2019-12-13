Движение автотранспорта на улице Подольских Курсантов восстановили после пожара на складе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта в обоих направлениях по улице Подольских Курсантов, ограниченное ранее из-за пожара на складе на юге Москвы, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичного ГИБДД.

Что известно о пожаре на складе на юге Москвы

"Движение на данном участке дороги полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник около 12:00 мск. В здании склада, сообщили в экстренных службах, находилось производство экокожи и тканей для мебели. В настоящий момент пожар потушен, его общая площадь составила 7 тыс. кв. м. Тушение осложнялось высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. Общая площадь обрушения составила 300 кв. м.

Из-за пожара было затруднено движение автотранспорта по Варшавскому шоссе.

Как сообщили в экстренных службах, причиной пожара на складе могло стать неисправное электрооборудование.