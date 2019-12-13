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Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире

Злоумышленника задержали

ТАСС, 13 декабря. Полицейские в Воркуте задержали мужчину при попытке квартирной кражи, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике Коми. Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.

В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте поступило сообщение от местной жительницы, что в ее квартире находится незнакомый мужчина. Выяснилось, что злоумышленник подошел на улице к дочери заявительницы, представился другом матери и попросил пустить его в квартиру.

"Школьница выполнила просьбу, но спустя некоторое время ушла на занятия, закрыв гостя в квартире. После девочка позвонила матери и рассказала о сюрпризе. Женщина вместе с коллегами поспешила по адресу проживания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские задержали подозреваемого в момент, когда он складывал в пакет технику владельцев квартиры. Возможная сумма ущерба могла составить более 37 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ ("Попытка кражи").

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