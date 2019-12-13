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Сотрудника колонии в Пермском крае подозревают в сокрытии избиения осужденных

Его отстранили от должности

ТАСС, 13 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника исправительной колонии в Пермском крае, который скрыл факт избиения заключенных, за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по Пермскому краю.

"Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю по результатам проведенной доследственной проверки возбужденно уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН России по Пермскому краю, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с 26 по 30 августа и.о. начальника ИК-11 приказал подчиненным скрыть факт избиения осужденных. В следственном управлении считают, что тем самым он умышленно укрыл преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ. В сообщении говорится, что здоровью одного из осужденных был причинен вред средней степени тяжести.

Преступление выявлено Ныробской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и службой собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый отстранен от должности, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги
РоссияПермский край
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