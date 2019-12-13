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СМИ: в Торонто неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

В результате инцидента ранен 16-летний подросток

ОТТАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу. Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.

В настоящее время полиция разыскивает людей, которые находились в автомобиле, из которого стреляли неустановленные лица.

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Канада
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