СМИ: в Торонто неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

ОТТАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу. Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.

В настоящее время полиция разыскивает людей, которые находились в автомобиле, из которого стреляли неустановленные лица.