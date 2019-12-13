На школьниц в Мурманской области с крыши упал лед

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Наледь упала с крыши школы на двух детей в Заполярном Мурманской области. Состояние пострадавших девочек уточняется, сообщили в пятницу журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Сход наледи произошел с крыши школы, расположенной на улице Космонавтов", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что дети 2011 года рождения шли вдвоем. Одна девочка попала в больницу. Второму ребенку медицинская помощь потребовалась спустя час после происшествия.

Начата процессуальная проверка после выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Обстоятельства происшествия выясняются.