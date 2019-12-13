СК завершил следствие по делу о драке в Подмосковье, в которой погиб бывший спецназовец

"Следствие официально уведомило всех обвиняемых об окончании следственных действий, и на следующей неделе мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами уголовного дела. Никто из фигурантов этого дела, находящихся в СИЗО, свою вину не признает", - сказал защитник.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет объявил об окончании следственных действий в рамках уголовного дела в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Как сообщил ТАСС в пятницу адвокат одного из обвиняемых Нарек Костанян, вину никто из фигурантов не признает.

Адвокат утверждает, что на очной ставке между обвиняемыми и потерпевшими, среди которых была девушка погибшего, была установлена причастность к драке только четверых фигурантов, "а остальные стояли в стороне".

Ранее СК предъявил фигурантам обвинение в окончательной редакции по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, "Убийство" и "Покушение на убийство").

Фигуранты дела

В ночь на 2 июня бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей.

В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов признавший вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшийся от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир Хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был там арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них будут выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших".

Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство.

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