Фигурантов дела "кота-наркокурьера" в Тульской области осудили на сроки до 17 лет

ТУЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Новомосковский городской суд Тульской области признал виновными трех фигурантов уголовного дела, которые пытались передать наркотики в колонию в ошейнике кота. Обвиняемые приговорены к заключению на сроки от 13,5 до 17 лет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления судебного департамента региона.

"Новомосковский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении трех граждан, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Жаворонков приговорен к 17 годам заключения, Санкин - к 13,5 годам, Долгинцев - к 14 годам 10 месяцам заключения", - сказал собеседник агентства.

Следователи установили, что кот должен был в ошейнике через лаз проносить запрещенные вещества в колонию. Эту идею Долгинцев, отбывающий наказание в ИК №6, предложил своему знакомому Жаворонкову, а тот подыскал еще одного соучастника - Санкина, который должен был предоставить свою машину для доставки кота. Реализовать план не удалось, поскольку в момент передачи наркотиков мужчин задержали.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.