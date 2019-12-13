СБУ обвинила сотрудников ГСЧС в попытке уничтожить документы о проверках в колледже Одессы

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Руководители Одесского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытались уничтожить документы о проведении противопожарных проверок в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в результате пожара погибли 16 человек. Об этом в пятницу сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"СБУ проводит обыски в служебных помещениях государственного управления ГСЧС в Одесской области, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - По оперативной информации, отдельные руководители государственного управления ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию о проведенной проверке противопожарного состояния и предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения".

В пресс-службе уточнили, что СБУ проверяет сотрудников ГСЧС на предмет ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и использования служебного положения, что привело к гибели людей. Следственные действия продолжаются, спецслужбой извлекаются материалы, подтверждающие причастность сотрудников ГСЧС к противоправной деятельности.

Ранее об обысках сообщали украинские СМИ.

Пожар в историческом здании, где располагается колледж, произошел 4 декабря. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. В результате возгорания погибли 16 человек, более 30 пострадали. Причина инцидента пока официально не называлась.