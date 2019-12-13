{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный в Калуге обстрелял маршрутку

Предположительно, злоумышленник стрелял из пневматического оружия

ТАСС, 13 декабря. Полиция начала проверку по факту обстрела в Калуге маршрутного автобуса, предположительно, из пневматического оружия. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УМВД по Калужской области.

"Во время движения маршрутки неизвестный произвел выстрел в сторону салона. В результате разбито стекло. Никто из четырех пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал. Предположительно, выстрел был сделан из пневматического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По ее данным, ведется розыск стрелка.

"Проводится полицейская проверка", - добавили в пресс-службе УМВД по региону.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
СБУ обвинила сотрудников ГСЧС в попытке уничтожить документы о проверках в колледже Одессы
В результате пожара в колледже погибли 16 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС