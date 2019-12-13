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Убийство Павла Шеремета

У задержанного по делу об убийстве Шеремета изъяли разобранную мину

Мину нашли у Андрея Антоненко

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители изъяли у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета противопехотную мину МОН-50 в разобранном состоянии.

"Мы нашли мину МОН-50 (принадлежавшую Андрею Антоненко, подозреваемому в организации убийства - прим. ТАСС), которая находилась в полуразобранном состоянии. С нее сняли крышку, вероятно, из нее доставали какие-то части", - сказал Аваков в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера".

Министр также добавил, что эта часть мины является "примерно половиной элемента того, из которого состояла бомба [взорвавшаяся в автомобиле] Шеремета". "Я не говорю, что это элемент той же бомбы, но это странно - человек держит у себя МОН-50", - добавил он. При этом министр отметил, что найденная мина рассматривается следователями как доказательство преступления. Кроме того, подозреваемый накануне обыска написал родственнику сообщение с просьбой вынести мину из квартиры, однако следователи сумели определить ее местонахождение.

В пятницу украинские правоохранительные органы объявили о том, что выяснили, кто убил Шеремета. Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью дестабилизации социально-политической ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет жизни проживал в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести", с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Также вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Журналист погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.

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УкраинаУбийство Павла Шеремета
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