{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени

Площадь возгорания составила 10 кв. м

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени, еще семеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасены 13 и эвакуированы 116 человек. В результате пожара, площадь которого составила 10 кв. м, один человек погиб и семь пострадали", - сказали в МЧС.

Все пострадавшие госпитализированы. Причины пожара устанавливаются.

В министерстве уточнили, что пожар произошел на втором этаже наркологического диспансера около 23:00 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна второго этажа", - сказал представитель МЧС. Возгорание было локализовано в 23:15, в 23:26 его ликвидировали.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося. "По одной из них, он начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении. Не исключена и электротехническая версия", - сказал источник.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Убийство Павла Шеремета
У задержанного по делу об убийстве Шеремета изъяли разобранную мину
Мину нашли у Андрея Антоненко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС