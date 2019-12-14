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СМИ: два человека погибли в результате ДТП на западе Кубы

Пострадали 11 человек

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, 11 получили ранения на Кубе после того, как столкнулись два пассажирских фургона в районе города Батабано провинции Маябеке на западе страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Prensa Latina.

Отмечается, что все получившие травмы находятся под наблюдением врачей. Местная полиция устанавливает причину ДТП.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет.

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Куба
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