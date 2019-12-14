Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

"ДТП произошло примерно в 05:10 мск в районе 242 км трассы Пермь - Екатеринбург. Пассажирский заказной автобус со свердловскими номерами перевозил из Перми в Екатеринбург 53 человека, за рулем водитель. По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок. Карета скорой помощи доставила в Бисертскую больницу для оказания первой помощи семь человек", - сказал он.

По словам Горелых, пострадавших осматривают врачи, решается вопрос об их госпитализации. За рулем автобуса находился житель Артемовского района Свердловской области, который имеет девять лет водительского стажа. Мужчина не пострадал, сейчас на месте ЧП его опрашивают представители МВД. Людей из перевернувшегося автобуса инспекторы ДПС помогают отправлять в Екатеринбург на попутных рейсовых автобусах и машинах. Автобус перевозил жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

"По указанию начальника свердловского полицейского главка Александра Мешкова, на месте ЧП работает усиленные наряды ГИБДД, которые возглавляет лично начальник районного ГИБДД майор полиции Денис Савсюк. Чудом обошлось без жертв, потому что транспортное средство двигалось в сторону лесополосы, до которой оставалось всего около 20 м, - отметил Горелых.

Горелых добавил, что затора на дороге не образовалось, полосы в обоих направлениях работают в штатном режиме.

"По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - пояснил он.

Согласно карточке ЕДДС, имеющейся в распоряжении ТАСС, у одной из пострадавших диагностирован перелом правой кисти. Также у молодого человека 1999 года рождения выявлен перелом голеностопа, еще у одной девушки - закрытая черепно-мозговая травма. Один из пострадавших направлен в Ревду (Свердловская область).

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