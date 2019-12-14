Число пострадавших в результате пожара в тюменском наркодиспансере составило 12 человек

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере, по уточненным данным, составило 12 человек, одна из пострадавших - медсестра - находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в областном департаменте здравоохранения.

Пожар в наркологическом диспансере Тюмени произошел 13 декабря около 23:00 мск. Один человек погиб, были эвакуированы 116 человек. Сообщалось о семи пострадавших.

"Вызов поступил на станцию скорой помощи в 01:06 (23:06 мск), первая бригада прибыла на место в 01:14 (23:14 мск), всего работали семь бригад скорой помощи. Констатирована смерть одного пациента, одному оказана помощь на месте, 12 человек доставлены в областную больницу №1 Тюмени (ОКБ №1). Один после оказания медпомощи направлен на амбулаторное наблюдение, 10 человек в средней и легкой степени тяжести, с отравлением продуктами горения, госпитализированы в отделение токсикологии", - сказали в пресс-службе.

Еще одна пострадавшая в настоящее время находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении ОКБ. "Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первая пыталась оказывать помощь. По данным врачей, несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, по предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения режима одним из пациентов. В пресс-службе областного департамента здравоохранения добавили, что медучреждение работает в обычном режиме, эвакуированные ранее больные вернулись обратно, их распределили по другим отделениям наркодиспансера.

В связи с ЧП прокуратура Тюменской области проводит проверку.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки в связи с ночным пожаром в наркологическом диспансере Тюмени по ул. Новой 2, строение 3. По результатам проверки будет принято решение о внесении актов реагирования", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (09:33 мск) - добавлены подробности.