Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Башкирии

ТАСС, 14 декабря. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате аварии в Белебеевском районе Башкирии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГИБДД республики.

"Авария произошла на 20-м км автодороги Белебей - Приютово. Столкнулись ВАЗ-2112 и Ravon Nexia. В ДТП от полученных травм водитель ВАЗ погиб на месте. Водитель Nexia, еще пять его пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Травмы получила также пассажирка отечественного легкового автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.