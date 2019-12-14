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Обновлено 

Количество пострадавших в ДТП на Урале возросло до 15

По информации министерства здравоохранения региона, госпитализация пострадавшим не потребовалась
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© ГУ МЧС России по по Московской области/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/.Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Свердловской области составило 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек", - уточнили в ГИБДД.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил журналистам о 14 пострадавших, также он уточнил, что госпитализированных среди них нет.

В субботу утром на автодороге Пермь - Екатеринбург 32-летий водитель, управляя автобусом King Long, уснул за рулем. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Всего в нем находились 52 пассажира. Автобус перевозил жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

В новость внесены изменения (11:49 мск) - уточнена информация о количестве пострадавших.

Теги
РоссияСвердловская область
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