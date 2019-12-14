Количество пострадавших в ДТП на Урале возросло до 15

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/.Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Свердловской области составило 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до 15 человек", - уточнили в ГИБДД.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил журналистам о 14 пострадавших, также он уточнил, что госпитализированных среди них нет.

В субботу утром на автодороге Пермь - Екатеринбург 32-летий водитель, управляя автобусом King Long, уснул за рулем. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Всего в нем находились 52 пассажира. Автобус перевозил жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

В новость внесены изменения (11:49 мск) - уточнена информация о количестве пострадавших.