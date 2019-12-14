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В Петербурге участковый спас двухлетнего ребенка, которого мать угрожала выбросить из окна

После инцидента девочку вместе со страшим братом доставили в медицинское учреждение, их здоровью ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Участковый полиции в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать, находясь в неадекватном состоянии, угрожала выбросить из окна многоквартирного дома с пятого этажа, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в субботу около семи утра во дворе дома №41 на улице Караваевской. "Сотрудник полиции забрал из рук женщины двухлетнюю девочку, которую она пыталась выбросить из окна", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что изначально в полицию поступило сообщение о том, что женщина выбрасывает из окна вещи во двор. На место приехал участковый и спасатели, которые установили, что жительница квартиры на пятом этаже ведет себя неадекватно. "Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом", - отметили в главке МВД.

Участковый Наиль Исламов дежурил под окнами дома, чтобы поймать ребенка, пока спасатели установят под окнами специальный батут для смягчения удара в случае падения малыша. Затем он вместе с сотрудниками МЧС проник в квартиру к женщине и забрал у нее ребенка.

"Помимо двухлетней девочки в квартире находился 12-летний сын данной гражданки. Сейчас дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничто не угрожает. Женщина передана бригаде медиков", - сказал представитель МВД.

Очевидцы с места ЧП в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, что двор дома забросан вещами.

 

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РоссияСанкт-Петербург
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