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Убийство Павла Шеремета

Аваков заявил о пропаже записей с четырех видеокамер при расследовании убийства Шеремета

По словам министра внутренних дел Украины, убийство журналиста было многофакторным преступлением
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков REUTERS/Benoit Tessier
Описание
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© REUTERS/Benoit Tessier

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Организация убийства журналиста Павла Шеремета имеет характер хорошо спланированного и сложного с технической точки зрения преступления, на что указывает и пропажа записей с четырех камер наблюдения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Куда пропали записи с четырех камер наблюдения? Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам, мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы отдали вам их раньше". Но мы их не получили", - заявил он в эфире телеканала "Украина".

На вопрос о возможной поддержке участников преступления со стороны спецслужб Аваков ответил: "Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некому покровителю, который их должен вытащить и защитить". "Это многофакторное преступление - разведка, отход, построение маршрута. Они спрятались после преступления, заложили машины, создавали дубли. Это сложнейшее техническое преступление", - констатировал министр.

Печерский районный суд Киева на заседании по делу об убийстве Шеремета, которое началось в пятницу и продлилось до утра субботы, постановил взять под стражу на два месяца участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко. Такая же мера пресечения избрана для Юлии Кузьменко, которая, как считает следствие, и установила в машине журналиста взрывное устройство. Суд также отправил под домашний арест еще одну подозреваемую Яну Дугарь.

В четверг украинские правоохранительные органы объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичУбийство Павла ШереметаШеремет, Павел Григорьевич
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