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В Мурманской области возбудили уголовное дело после падения с крыши льда на школьниц

В результате ЧП пострадали две девочки, их госпитализировали с различными травмами

ТАСС, 14 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на двух девочек в городе Заполярном Мурманской области упал с крыши лед. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Возбуждено уголовное дело в связи с травмированием двух девочек 2011 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел днем 13 декабря, пострадали две второклассницы. У одной девочки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушибы, у второй - ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга. Дети госпитализированы.

Теги
РоссияМурманская область
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