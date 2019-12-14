Под Иркутском задержали создателя программы, позволявшей обыгрывать соперников в игре

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали под Иркутском создателя программы, которая позволяла обыгрывать соперников в компьютерной игре. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что одним из участников группы, которая специализируется на создании и распространении программного обеспечения, предназначенного для несанкционированной модификации компьютерной информации, является 27-летний житель города Байкальска Иркутской области. Он из корыстных побуждений создал программу для компьютерной онлайн-игры и предоставлял к ней доступ пользователям за материальное вознаграждение. Программа позволяла автоматизировать игровой процесс с целью получения преимущества перед другими игроками", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Создание и распространение вредоносных компьютерных программ"), наказание по которой предусматривает лишение свободы до четырех лет.

По месту жительства задержанного проведен обыск, изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключила Волк.