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Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15

Умерший в субботу человек проходил лечение в больнице Вайкато

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице полиции страны в Twitter.

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"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что умерший в субботу человек проходил лечение в больнице Вайкато.

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Новая Зеландия
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