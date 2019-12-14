Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице полиции страны в Twitter.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что умерший в субботу человек проходил лечение в больнице Вайкато.