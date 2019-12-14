В Тюмени возбудили дело после смерти человека при пожаре в наркологическом диспансере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. В Тюмени возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате пожара в наркологическом диспансере. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК России по Тюменской области.

Пожар в тюменском наркодиспансере произошел ночью 13 декабря около 23:00 мск. Один человек погиб, 10 госпитализированы в средней и легкой степени тяжести. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. По одной из версий, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении одного из пациентов.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в результате пожара в наркологическом диспансере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Следователи и криминалисты регионального управления СК России проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления", - говорится в сообщении.

В областном департаменте здравоохранения ТАСС уточнили, что медучреждение работает в обычном режиме, эвакуированные ранее больные вернулись обратно. Их распределили по другим отделениям наркодиспансера.