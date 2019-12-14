Под Ярославлем 15-летний подросток сильно избил сверстника

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором 15-летний подросток избивает кулаками лежащего на траве 13-летнего мальчика. Подозреваемый задержан. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц). Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.