{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Ярославлем 15-летний подросток сильно избил сверстника

Подозреваемого задержали, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором 15-летний подросток избивает кулаками лежащего на траве 13-летнего мальчика. Подозреваемый задержан. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц). Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
В Свердловской области на дорогу упал башенный кран
В результате ЧП пострадал рабочий, его доставили в больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС