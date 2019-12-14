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В ДТП под Орлом погибли два человека

Еще четыре человека пострадали, среди них есть ребенок

ТАСС, 14 декабря. Два человека погибли, еще четверо, включая ребенка, получили травмы в результате аварии на трассе в Орловской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Авария произошла в 09:40 мск на дороге Орел - Залегощь. "По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля - женщина 1965 года рождения, еще четверо, в том числе ребенок 2007 года рождения, пострадали", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Теги
РоссияОрловская область
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