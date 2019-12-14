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Площадь пожара на складе в Башкирии выросла до 1500 кв. метров

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 14 декабря. Площадь возгорания на складе сыпучих продуктов в Башкирии выросла в два раза - до 1500 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент площадь возгорания составляет 1500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону сообщили о локализации возгорания. "Производится тушение. Сил и средств достаточно. Пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар начался ранее в субботу на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино Республики Башкортостан на площади 700 кв. метров, часть горящих конструкций обрушилась. Работы на месте ведутся по повышенному номеру сложности.

В новость в 21:47 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

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РоссияБашкортостан
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